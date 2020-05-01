شكرا لقرائتكم رئيس وزراء البرتغال: قد يستأنف الدوري في 30 مايو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال أنطونيو كوستا رئيس وزراء البرتغال يوم الخميس، إن آخر عشر مباريات متبقية من دوري الأضواء المحلي لكرة القدم قد يتم استكمالها اعتبارا من 30 مايو مع الإعلان عن خطة تدريجية لتخفيف حالة الإغلاق العام التي فرضت قبل ستة أسابيع لمحاربة تفشي فيروس كورونا.

وقال كوستا إن الدوري سيحتاج للحصول على الضوء الأخضر من وزارة الصحة قبل عودة النشاط، وإن المباريات ستقام خلف أبواب مغلقة.

وأضاف أنه يمكن استئناف رياضات فردية مثل الجولف والتنس اعتبارا من يوم الاثنين.

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وتم تعليق الدوري في 12 مارس بينما كان بورتو يتصدر المسابقة بفارق نقطة واحدة عن بنفيكا حامل اللقب بعد 24 جولة في صراع مثير على اللقب.

ويملك بورتو، وصيف بطل الموسم الماضي، 60 نقطة متفوقا بنقطة على غريمه في لشبونة. بينما يأتي سبورتنغ براغا في المركز الثالث برصيد 46 نقطة.

وقد تصبح البرتغال واحدة من أولى مسابقات الدوري الكبرى في أوروبا التي تستأنف نشاطها في خضم وباء كورونا الذي أجبر فرنسا وهولندا بالفعل على إلغاء الموسم.