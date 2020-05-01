مدفع رمضان (8).. محمد بركات.. "ملك الحركات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي:

يرتبط لاعبو كرة القدم ارتباطا وثيقا بأرقام قمصانهم وغالبا ما يقع اختيارهم على أرقام خاصة لارتدائها، إلى أن صارت علامة مميزة على تاريخ حافل للعديد من الرموز مع الساحرة المستديرة، دفع الجماهير للتعلق بالأرقام التي تتزين تحت أسمائهم خلف قمصانهم.

ومثلما تسمح لنا الأرقام أحيانا بالتعرف على تشكيل الفرق في المباريات أو اللاعبين في الملعب، "يلا كورة" يقدم سلسلة "مدفع رمضان" طوال أيام الشهر الكريم قبل دقائق من الإفطار، بـ30 حلقة يومية لـ30 قميصا مختلفا خلّده أبرز نجوم الكرة المصرية.

وبالحديث عن الرقم (8) في ثامن حلقات شهر رمضان، لن نجد غير لاعب تميز بسرعته الفائقة ورشاقته وخفة وزنه بالإضافة إلى مراوغاته، محمد بركات الذي عُرف بلقب الزئبقي أو "بركات ملك الحركات".

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بعد عامين قضاهما بركات محترفاً في السعودية مع أهلي جدة وقطر مع العربي القطري، انضم للنادي الأهلي في موسم 2004-2005، ليبدأ الزئبقي مسيرة حافلة بالألقاب والإنجازات والتألق لمدة 8 سنوات قبل أن يعتزل عام 2013.

موسم 2004-2005 كان قمة مجد ملك الحركات مع المارد الأحمر تحت قيادة البرتغالي مانويل جوزيه، حيث قاد النادي الأهلي للفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد تحقيق الفوز في المباراة النهائية على النجم الساحلي التونسي بثلاثة أهداف دون رد، وأحرز بركات خلال البطولة 6 أهداف ليتوج نفسه هدافاً للبطولة.

وكان بركات صاحب الفضل فى تأهل الأهلي لنهائي دوري أبطال أفريقيا، بعدما سجل 3 أهداف فى شباك الزمالك ذهابًا وإيابًا بنصف نهائي البطولة، قبل أن يسجل هدفًا رائعًا فى شباك النجم الساحلي في المباراة النهائية.

تألق بركات خلال هذا الموسم وفوزه بدوري أبطال أفريقيا مع المارد الأحمر، جعلته يفوز بجائزة أحسن لاعب في أفريقيا لعام 2005 والتي منحتها له هيئة الاذاعة البريطانية (بي.بي.سي.).