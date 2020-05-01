سيد حمدي يكشف سر احتفاله بتقليد الإيطالي "بالوتيلي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

تبقى المباريات عالقة حتى الذروة وهي لحظة سكون الكرة شباك المرمى، لينطلق صاحب الهدف ليحتفل به، ما بين رقصة أو مشاركة الجماهير، وطرق أخرى يعبر بها اللاعبون عن فرحتهم بالهدف.

يقدم الخليج 365 سلسلة #سر_الاحتفال خلال شهر رمضان، ليكشف فيها اللاعبون عن سر طريقة احتفالهم بالهدف.

حمدي على طريقة بالوتيلي

يركض مفتخرا بهدفه في شباك إنبي، يقف متأنقا بعدما خلع قميص ناديه للاحتفال على طريقه ماريو بالوتيلي مهاجم ميلان ومنتخب إيطاليا، عقب تسجيل الهدف الرابع للأهلي في مرمى الفريق المنافس، ليستعرض عضلاته.

Advertisements

حمدي لاعب الأهلي السابق والفائز معه بدوري أبطال أفريقيا، وقف بعدما سجل في شباك انبي واضعا يديه في منتصف وسطه على طريقة الاحتفال الشهير لماريو بالوتيلي.

وكشف السيد حمدي مهاجم الأهلى أن سر تقليده للمهاجم الإيطالي ماريو بالوتيلي عقب هدفه فى مباراة انبي هو اعجابه بأسلوب وتفكير مهاجم ميلان الإيطالي.

وكان بالوتيلي قد سجل هدفي فوز إيطاليا على ألمانيا 2-1 في نصف نهائي يورو 2012 حيث عبر عن فرحته بالهدف الثاني باستعراض عضلاته بطريقة.

ومن جانبه علق حمدي على احتفاله أمام إنبي : بالوتيلي " بتعجبني دماغه" وهو لاعب مميز، وتذكرت احتفاله عقب تسجيلي للهدف لذلك احتفلت على طريقته ".