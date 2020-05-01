اللجنة البارالمبية تنعي شهداء الوطن

يتقدم مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتورة حياة خطا بخالص التعازىيللشعب المصري فى و فاة شهداء الوطن من القوات المسلحة بكمين تفاحة بمنطقة بئر العبد شمال سيناء .
أن لله وان اليه راجعون
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