جاريث بيل يكشف عن خطوته المستقبلية بعد ريال مدريد

أكد الويلزي جاريث بيل، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، أن الثنائي الكرواتي لوكا مودريتش والألماني توني كروس هما الأقرب إلية داخل الملكي .

ونقلت صحيفة "آس" أجراء حوار جاريث بيل مع إذعة «ذا هاتريك» والتي تناول خلالها في الحديث عن مستقبله بعد الرحيل عن صفوف ريال مدريد ، وكذلك الانتقادات الذي لاقها بسبب اللافتة

التي حملت جملة «ويلز ـ الجولف ـ ريال مدريد».

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وقال بيل أن الدوري الأمريكي لكرة القدم يتطور بشكل كبير، ولا يزال يواصل تطوره، مشيرًا أن هناك الكثير من اللاعبين يريدون اللعب به، بالتأكيد هذا الأمر يُثير اهتمامة، مؤكدًا أنه يحب الذهاب إلى لوس أنجلوس

في العطلة، ويلعب فيها الجولف كثيرًا عندما يذهب إلى هناك .

وعن الأقرب له في ريال مدريد قال بيل أنه في مدريد يتحدث كثيرًا مع مودريتش، ويعرفوا بعضهم جيدًا لأنهم سبقوا ولعبوا مع بعض في توتنهام لخمس سنوات، وأيضًا سبع سنوات في المرينجي ، لذا بكل تأكيد تجمعه به علاقة جيدة به وأيضًا مع كروس، علاقته جيدة مع الجميع، ولكن ليكون صداقًا هذا الثنائي، هما الأقرب له بالتحديد .