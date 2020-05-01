تقرير..مازيمبي يغلق الباب أمام الأهلي ويرفض بيع موليكا

رفض نادي مازيمبي الكونغولي عرضًا كبيرًا من النادي الأهلي، من أجل ضم المتألق جاكسون موليكا مهاجن الفريق، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.
قالت شبكة "ESPN" العالمية أن نادي مازيمبي رفض عرضالاهلي 2.5 مليون دولار من أجل التخلي عن خدمات موليكا، مؤكدين تمسكهم باللاعب.
وأضافت الشبكة أن الأهلي عرض على موليكا راتبًا سنويًايصل لمليون دولار، لكن مازيمبي رفض العرض، وسط اهتمام من أندية أوروبية بضم صاحب العشرين عامًا، مثل مارسيليا الفرنسي، وفنربخشة التركي، وبازل السويسري.
ويعد موليكا من افضل المهاجمين بأفريقيا في الوقت الحالي لما يقدمه من قدرات تهديفية وفنية رائعة.
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