هالاند: كريستيانو رونالدو مثلي الأعلى

أكد النرويجي الدولي إيرلينج هالاند مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوروسيا دورتموند الألماني إن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي بالنسبة له ملهمه في كرة القدم، ومثله الأعلى.

قال هالاند في تصريحات نقلتها صحيفة "آس " أدلى بها لشبكة «إي إس بي

إن» الأمريكية إن كريستيانو رونالدو الحاصل على جائزة الكرة الذهبية 5 مرات يعد مثله الأعلى .

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وأضاف قائلًا :" يمكنكم فقط أن تروا في وجه رونالدو أنني اليوم أنا الرجل واليوم سأسجل أهدافا، وهذا

ما يفعله ".

وسجل هالاند صاحب الـ 19 عاما، 28 هدفا في كل المسابقة بقميص سالزبورج النمساوي وذلك قبل أن ينضم إلى الدوري الألماني لصفوف بوروسيا دورتموند في يناير الماضي، حيث أحرز اللاعب 12 هدفا في 11 مباراة دافع فيها عن ألوان بوروسيا دورتموند، وذلك قبل أن يتجمد نشاط الكرة في ألمانيا بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.