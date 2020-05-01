نجم فالنسيا ينصح زميله بالبقاء مع الفريق وعدم الانتقال لليفربول

نصح خوسيه جايا الظهير الأيسر لفريق فالنسيا الإسباني، زميله الشاب المتألق فيران توريس، برفض فكرة انتقاله لليفربول، وسط اهتمام العديد من الأندية الأوروبية الكبرى بضمه، من ضمنها الريدز.

وأضاف جايا في تصريحات أبرزتها صحيفة

"ديلي ستار" البريطانية:" أمل أن يستمر توريس معنا، هو لاعب شاب، وعظيم، وناضج، ويسجل الأهداف".

وتابع:" هو لاعب رائع ويستغل المساحات وجيد في الهجمات المرتدة،

هو سريع أيضًا".

وأشار:" سيؤدي بشكل جيد في أي فريق وأي دوري، في إنجلترا أيضًا، مثلا مع ليفربول سيكون ملائم مع نظام كلوب، لكننا نأمل هنا ببقاءه معنا لسنوات عديدة".

وتابع:" سيكون هناك الكثير من العروض في نهاية الموسم له بالطبع لما يملكه من إمكانيات رائعة".