ألانيا سبور التركي يقترب من خطف نجم الهلال السعودي

اقترب نادي ألانيا سبور التركي من خطف نجم الهلال خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل وذلك ضمن خطة دعم فريق الكرة الأول استعدادًا للموسم الجديد.
وأكدت التقارير التركية الصادرة صباح اليوم الجمعة أن ألانيا سبور دخل في مفاوضاتجادة مع النجم الفرنسي بافيتمبي جوميز مهاجم فريق الهلال للحصول على خدماته خلال الميركاتو الصيفي الجاري.
ويريد النادي استغلال غموض موقف إدارة الهلال مع اللاعب حيث من المقررأن ينتهي عقده مع الزعيم في شهر يونيو القادم ولم تحسم الإدارة حتى الآن أم تجديد عقد اللاعب.
وربطت تقارير تركية خلال الأيام الماضية اللاعب بإمكانية الانتقال إلى بشكتاش أو جالطة سراي في الدوري التركي قبل أن يدخل نادي ألانيا سبور في خط المفاوضات ويشعل الصراع على اللاعب.
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