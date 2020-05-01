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مدرب فلامنجو البرازيلي"خايف" على مرتبه بسبب كورونا

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 مازال موقف البرتغالي جورجي جيسوس مدرب فريق فلامنجو  البرازيلي غامضا بشأن الإستمرار مع فريقه من عدمه

وقال جيسوس قبل توجهه الى البرازيل: كل شيء

ممكن خاصة فيما يتعلق بالراتب حيث أن تأثير يمكن أن يسبب تخفيض الأجور في قطاع كرة القدم مشددا على أنه ليس لديه أي مشروع آخر غير التزامه  بمسؤولياته تجاه فريقه فلامنجو.

كان جيسوس قد أمضى شهراً في بلده بسبب انقطاع النشاط  بسبب تفشي فيروس كورونا .

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