تريزيجيه : كرة القدم حلمي منذ الصغر

قال محمود حسن تريزيجيه جناح أستون فيلا، والمنتخب الوطني، أن حلمه منذ الصغر لعب كرة القدم، وأن عائلته هى من ساندته وشجعته.
وأضاف تريزيجيه في تصريحات تلفزيونية:" حلمي منذ صغري أكون لاعب كرة قدم، واجهت تحديات كثيرة في مسيرتي منذ بدايتها".
وتابع، الموهبة وحدها لا تكفي قد تكون موهوب جداً ولكن هناك من هو أقل موهبة ويجيدالحفاظ على صحته والتطوير من أدائه ليتخطاك في مهنتك".
وواصل :" لأنه لديه هدفي أسرتي كانت السبب الرئيسي في ما وصلت إليه كانوا دائماً يشجعونني على الاستمرار ، وإذا بحثت وراء نجاح أي شخص ستجد الأب والأم والأخ الصالح أو الأخت".
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