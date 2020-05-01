الاندية الايطالية تصوت بالإجماع لعودة النشاط الكروي

قررت اندية الدورى الايطالي عودة النشاط لملاعب كرة القدم بعد فترة التوقف التى شهدتها البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد. وصوتت جميع الاندية ب "نعم " لعودة النشاط الرياضي مرة اخري واستئناف المسابقة الحالية تجنبا للخسائر المالية الفادحة التى يمكن ان تؤدي الي إفلاس بعض الأندية. الفادحة التى يمكن ان تؤدي الي إفلاس بعض الأندية. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته الاندية اليوم برفقة اتحاد كرة القدم الايطالي عن طريق فيديو الكونفيرانس. وهددت الاندية الايطالية الشبكات المسؤولة عن النقل التلفيزيوني للمباريات من تأخر المقابل المادي Advertisements ودعت اندية ايطاليا لاعبيها المحترفين للعودة للبلاد استعدادا لإستئناف مسابقة الدورى خلال الايام المقبلة مع إتخاذ الاجراءات الصحية والوقائية. ويتصدر يوفنتوس جدول ترتيب الدورى برصيد 63 نقطة بفارق نقطة واحدة عن لاتسيو صاحب الوصافة برصيد 62 نقطة .

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