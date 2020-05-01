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السد القطري يسعى لخطف محترف النصر

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تسعي إدارة نادي السد القطري للتعاقد مع المغربي نور الدين أمرابط صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، وذلك لانضمام لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

كشفت تقارير صحفية عن رغبة نادي السد القطري في التعاقد مع النجم المغربي نور الدين أمرابط جناح النصر السعودي خلال الميركاتو الصيفي القادم.

أشارت التقارير بأن نادي السد القطري

يحاول استغلال الخلاف بين أمرابط وإدارة نادي النصر برئاسة صفوان السويكت بشأن راتبه للتعاقد معه وضمه إلى صفوف الفريق.

الجدير بالذكر أن نور الدين أمرابط رفض تخفيض راتبه مع النصر لمواجهة الأزمة التى تمر بها الأندية بسبب انتشار فيروس بعد توقف النشاط الرياضي في السعودية،

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وذلك بحجة أن الإدارة رفضت تحسين عقده في بداية الموسم الرياضي الحالي.

وانضم أمرابط صاحب ال ٣١ عاما إلى صفوف النصر السعودي موسم ٢٠١٨ قادما من صفوف ليجانيس الأسباني.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر وصافة جدول ترتيب دوري كأس للمحترفين برصيد ٤٥ نقطة بفارق ٦ نقاط عن المتصدر نادي الهلال.

وكانت وزارة أعلنت تعليق النشاط الرياضي في السعودية بمختلف الألعاب وكافة البطولات والمسابقات وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا.

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