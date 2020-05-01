محمود كهربا يُعلق على استضافته في رامز مجنون رسمي

نشر الجناح الدولي المصري المنضم حديثًا لصفوف النادي الاهلي “محمود كهربا” تعليقًا على حسابه الرسمي بموقع إنستجرام للتواصل الاجتماعي عن استضافته في برنامج المقالب “رامز مجنون رسمي” الذي يبث على قناة MBC مصر خلال شهر رمضان المعظم.

وقال محمود كهربا “أتمنى أن تكون الحلقة قد أعجبتكم، وكنت ضيف خفيف عليكم يا أحلى جمهور في الدنيا”.

وحظت حلقة محمود كهربا بمُتابعة شريحة كبيرة من جمهور قطبي الكرة المصرية “الأهلي والزمالك” بسبب كل ما أحاط به خلال الفترة الماضية، خاصةً مشكلته مع “طارق حامد” خلال مباراة كأس السوبر المصري في الإمارات منتصف شهر فبراير الماضي.

ودفع كهربا ثمن مشكلته مع طارق حامد إيقاف صارم حتى نهاية الموسم الجاري، بالإضافة إلى عقوبة داخلية من جانب إدارة النادي الأهلي أدت إلى استبعاده عن المشاركة أمام صن داونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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ورد كهربا على تساؤل رامز جلال عن تفاصيل تلك الحادثة، فقال لاعب الزمالك السابق “لم أخطيء في حق طارق حامد، العكس هو الذي حدث، طارق تدخل عليّ بقوة مُفرطة فأخبرته أن يلعب بهدوء أكثر، لكنه تعدى عليّ لفظيًا”.

ووقع محمود كهربا على عقد طويل الأمد مع الأهلي خلال الميركاتو الشتوي 2020 بعد فسخ تعاقده مع نادي ديسبورتيفو أفيش البرتغالي الذي انضم له بالمجان بعد انتهاء عقده مع الزمالك في الميركاتو الصيفي 2019.

وشارك صاحب الـ 26 عامًا في ست مباريات بالدوري المصري الممتاز مع الأهلي سجل خلالهم 3 أهداف، من بينهم ثنائية أمام طنطا بعد مشاركته كبديل في الدقيقة 60.

وتشرف شركة Premium Sports Agency، ومقرها في إنجلترا، على أعمال محمود كهربا بالإضافة إلى الثلاثي المصري “محمد إبراهيم لاعب مصر المقاصة وأحمد الشناوي حارس بيراميدز وباسم مرسي لاعب الإنتاج الحربي”.