إدارة يوفنتوس ترفض السيناريو الفرنسي

تحفظ رئيس نادي يوفنتوس الإيطالي “آندريا أنييلي” على الطريقة التي تُوج بها نادي باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي، قبل عشر جولات من نهاية المسابقة، بقرار من الاتحاد الفرنسي لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة.

ورفض آندريا أنييلي تتويج يوفنتوس بنفس الطريقة التي تُوج بها باريس سان جيرمان في فرنسا أو كلوب بروج في بلجيكا، مطالبًا باستكمال المنافسة التي تعقدت وتشابكت خلال جولات ما قبل توقف النشاط الرياضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

ولا يريد يوفنتوس – محتكر السيري آ – تتويجًا سهلاً، واستكمال صراعه الشرس على صدارة الكالتشيو أمام لاتسيو والإنتر.

وقال أنييلي لصحيفة توتو سبورت الإيطالية “يوفنتوس لديه رغبة كاملة في استكمال منافسات الدوري الإيطالي حتى الجولة الأخيرة، لا أحب التحدث كثيرًا في وسائل الإعلام، لكن إلتزامنا للصمت مؤخرًا تسبب في تصدير فكرة غير صحيحة عن رغبة اليوفي في إلغاء الموسم”.

ويعتلي فريق السيدة العجوز صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي الدرجة الأولى برصيد 63 نقطة من 26 مباراة، ويتبعه لاتسيو برصيد 62 نقطة، بينما يحتل الإنتر المركز الثالث برصيد 54 نقطة وله مباراة مؤجلة أمام سامبدوريا من الجولة 25.