يتربع نادي الهلال السعودي على عرش أندية السعودية من حيث عدد البطولات المحلية، ويُعد أكثر الأندية الآسيوية فوزاً بالبطولات القارية بمختلف مسمياتها، إذ تبلغ عدد بطولاته الرسمية على المستوى المحلي والإقليمي والقاري 62 بطولة، وفى هذا السياق نستعرض معكم سجل بطولات نادي الهلال السعودي.

يحتفل نادي الهلال يوم 16 من شهر أكتوبر كل عام بعيد ميلاد تأسيسه، ويرجع تأسيس النادي الى عام 1957، ويتخذ من العاصمة مدينة الرياض مقراً له، ويستضيف مبارياته على ملعب جامعة الملك سعود.

يرجع أول لقب محلي تُوج به نادي الهلال الى عام 1962 عندما فاز بكأس الملك “كأس خادم الحرمين الشريفين“، أما أول لقب قاري فيرجع الى عام 1986 عندما فاز بكأس الخليج العربي للأندية.

يذكر ان نادي الهلال قد تأهل إلى كأس العالم للأندية عام 2019، واستطاع ان يحقق المركز الرابع، وحصل على جائزة أفضل فريق كرة قدم في قارة آسيا من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مرتين موسي (2000،2001).

سجل بطولات نادي الهلال السعودي (محلياً)

الدوري السعودي “دوري خادم الحرمين الشريفين”

فاز نادي الهلال بالدوري السعودي 15 مرة أعوام: (1977، 1979، 1985، 1986، 1988، 1990، 1996، 1998، 2002، 2005، 2008، 2010، 2011، 2017، 2018).

كأس الملك “كأس خادم الحرمين الشريفين”

فاز نادي الهلال بكأس الملك 8 مرات أعوام: (1962، 1965، 1980، 1982، 1984، 1989، 2015، 2017).

كأس ولي العهد

فاز نادي الهلال بكأس ولي العهد 13 مرة أعوام: (1964، 1995، 2000، 2003، 2005، 2006، 2008، 2009، 2010، 2011، 2012، 2013، 2016).

كأس الاتحاد السعودي (كأس الأمير فيصل حاليًا)

فاز نادي الهلال بكأس الاتحاد السعودي 7 مرات أعوام: (1987، 1993، 1990، 1996، 2000، 2005، 2006).

كأس المؤسس

فاز نادي الهلال بكأس المؤسس مرة واحدة عام: (1999).

كأس السوبر السعودي

فاز نادي الهلال بكأس السوبر السعودي مرتين عامي: (2015، 2018).

سجل بطولات نادي الهلال السعودي (عربياً)

دوري أبطال العرب

فاز الهلال بدوري أبطال العرب مرتين عامي: (1994، 1995).

كأس الكؤوس العربية

فاز الهلال بكأس الكؤوس العربية مرة واحدة عام: (2000).

كأس السوبر العربي

فاز الهلال بكأس السوبر العربي مرة واحدة عام: (2001).

كأس الخليج العربي للأندية

فاز الهلال بكأس الخليج العربي للأندية مرتين عامي: (1986، 1998).

سجل بطولات نادي الهلال السعودي (آسيوياً)

دوري أبطال آسيا

تُوج الهلال بلقب دوري أبطال آسيا 3 مرات أعوام: (1991، 2000، 2019).

كأس السوبر الآسيوي

تُوج الهلال بلقب كأس السوبر الآسيوي مرتين عامي: (1997، 2000).