عودة الدوري الإنجليزي دون تحديد هوية ملاعب المباريات

اشترطت الحكومة البريطانية على رابطة أندية الدوري الإنجليزي عدم تحديد هوية ملاعب المباريات المتبقية بجميع المسابقات المحلية، إذا ما أرادوا حقًا استئناف النشاط خلال الفترة القادمة بعد تراجع أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

وتستهدف الحكومة البريطانية من إخفاء هوية الملاعب المباريات تفادي حدوث تجمعات جماهيرية في المناطق المحيطة.

وسبق حدوث ما تخشاه الحكومة البريطانية خارج ملعب المستايا خلال مباراة فالنسيا وأتالانتا عندما قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” منع الجمهور الإسباني من الحضور بعد ظهور حالات مصابة بفيروس كورونا مطلع شهر مارس الماضي.

وتكرر نفس المشهد خارج ملعب حديقة الأمراء خلال مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند، لحساب نفس المرحلة بإياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكشفت صحيفة ديلي تلجراف البريطانية عن عودة قريبة لمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، قائلة بأنها مسألة وقت فقط، بعد اتفاق جميع أطراف المنظومة الرياضية على استئناف النشاط، لكن كل شيء يتوقف على الحكومة والجهات الأمنية.

موعد استئناف النشاط

اتفقت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” على استئناف النشاط يوم 18 مايو 2020 من خلال بدء التدريبات الجماعية.

أما عودة المباريات فقد تقرر أن يبدأ يوم 8 يونيه 2020، حال وافقت الحكومة البريطانية على هذا الموعد المبدئي.

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واشترطت الحكومة البريطانية في بداية المفاوضات مع الأندية، التأكد من عدم حضور الجمهور سواء في المدرجات أو خارج الملاعب لتجنب مخاطر التجمعات.

وتعمل أندية الدوري الإنجليزي على التوصل لحل مع اللاعبين الأجانب بشأن عودتهم إلى إنجلترا للتحضير لخوض مباريات المسابقة.

ورفض بعض اللاعبين استكمال الموسم خوفًا على أنفسهم من خطر الإصابة بكورونا في المقام الأول، بالإضافة لقلقهم من التعرض لإصابات جسدية، حيث لم يمارسوا اللعبة منذ مارس الماضي.

وتبحث بعض إدارات الأندية الإنجليزية، وسط ضغط غير عادي من مسؤولي البث التلفزي، عن صيغة لعقوبات ستُوقع على اللاعبين الذين يرفضون العودة.

تجدر الإشارة إلى إضطرار الاتحاد البلجيكي لكرة القدم لإلغاء الموسم وإعلان كلوب بروج بطلاً للدوري الممتاز، بينما أعلن الاتحاد الهولندي إلغاء الموسم واعتماد الترتيب العام دون تتويج للفريق المتصدر أو انزال أي فريق أو صعود أي فريق.

أما الاتحاد الفرنسي فقد قرر إلغاء الموسم وإعلان باريس سان جيرمان بطلاً للمسابقة، وتأهل مارسيليا ورين لدوري أبطال أوروبا، وليل ونيس وريمس للدوري الأوروبي إذا لم تستكمل بطولة كأس فرنسا، وهبوط ثلاثة أندية “نيم وأميان وتولوز” وصعود لوريان ولانس وأجاكسيو.