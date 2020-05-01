رياضة | تصريح مدوي من مدرب برشلونة للرد على رحيل ميسي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 1 مايو 2020 05:35 مساءً - انت الان تقراء خبر تصريح مدوي من مدرب برشلونة للرد على رحيل ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقر مدرب برشلونة، كيكي سيتين بتقديره لمهاجم إنتر ميلان، الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز وأكد أن قائد البرسا ليونيل ميسي سيبقى فترة طويلة في النادي الكاتالوني.

وفي مقابلة مع صحيفة لا غازيتا ديلو سبورت، قال سيتين إن "لوتارو لاعب مهم ورائع، لطالما اهتم برشلونة باللاعبين الرائعين".

وسجل لوتارو البالغ من العمر 22 عاماً، 16 هدفاً في 31 مباراة مع إنتر هذا العام، وهو واحد من بين أكثر اللاعبين متابعة من جانب كبار الأندية الأوروبية ويفكر برشلونة في ضمه للعام المقبل.

ويحظى المهاجم الأرجنتيني بعقد ساري مع إنتر ميلان حتى عام 2023، مع شرط جزائي قيمته 111 مليون يورو.

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وبالطبع، توقع سيتين أنه بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، لن يشهد سوق الانتقالات خلال الفترة المقبلة صفقات مليونية مثل تلك التي طغت خلال السنوات الأخيرة.

وأكد: "ستضطر معظم الأندية إلى إعادة تنظيم ميزانياتها، لن يكون من الممكن دفع المبالغ المالية التي رأيناها من قبل، على الأقل على المدى القصير، لا أعتقد أن شخصاً ما سيكون على استعداد لدفع مبالغ مثل 222 مليون يورو مثلما حدث مع (البرازيلي) نيمار".

على جانب آخر، أعرب المدرب الإسباني عن اقتناعه بأن ميسي سيستمر لفترة طويلة مع برشلونة.

وقال: "ميسي لن يغادر برشلونة، سيظل اللاعب والنادي متحدان دائماً، ليو موجود في البرسا منذ 20 عاماً ولا يمكن لأحد أن يفسر فكرة انفصال محتمل، هناك ارتباط عاطفي وثيق بينهما، وهو أمر يتجاوز المال والمصالح الشخصية".