رياضة | اتحاد الجزائر يخطط لتخفيض رواتب اللاعبين

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 1 مايو 2020 05:35 مساءً - انت الان تقراء خبر اتحاد الجزائر يخطط لتخفيض رواتب اللاعبين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدرس مسؤولي نادي اتحاد الجزائر تخفيض رواتب لاعبيه بنحو 50 بالمئة بسبب تأثره سلبيا بتداعيات وباء فيروس كورونا.

وقال عاشور جلول، للإذاعة الجزائرية اليوم الجمعة، إن قرار تخفيض رواتب اللاعبين بات أمرا حتميا موضحا أن نسبة التخفيض ستتراوح ما بين 45 و50 بالمئة مقارنة بما يتلقونه حاليا.

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وأضاف :" الظروف اختلفت كثيرا، وعلى الجميع أن يتفهم الوضع الذي تسبب به فيروس كورونا. على كل حال اتحاد الجزائر قرر تخفيض رواتب لاعبيه".

من جهة أخرى، أكد عاشور جلول أن عنتر يحيى، قائد منتخب الجزائر السابق باشر عمله مع الفريق كمدير رياضي لاتحاد الجزائر، وأنه بدأ فعليا الاستعداد للموسم المقبل الذي يعول فيه الفريق على التألق.

ولفت رئيس اتحاد الجزائر ان عنتر يحيي، هو من سيكون المسؤول الأول في الجانب الرياضي، حيث سيتولى تعيين المدير الفني الجديد للفريق، غير أنه لم يفصل في مصير المدير الفني الحالي منير زغدود.