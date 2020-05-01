رياضة | بشري سارة لجماهير الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 1 مايو 2020 05:35 مساءً - انت الان تقراء خبر بشري سارة لجماهير الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بات محمد محمود لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزا للانخراط في التدريبات الجماعية للفريق خلال الفترة المقبلة، حسب ما أوضح نادر شوقي وكيله.

Advertisements

وكان محمد محمود قد أصيب بقطع الرباط الصليبي للركبة، والتي غاب على إثرها عن الفريق طوال الشهور الأخيرة.

وأكد أن محمد محمود يؤدي تدريبات تأهيلية حاليا في منزله بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي أوقف النشاط الرياضي في مصر.

جدير بالذكر أن محمد محمود شارك في لقائين فقط بواقع 74 دقيقة، كانت المباراة الأولى أمام بيراميدز في 4 يناير، والتي خسرها الأهلي بهدفين مقابل هدف، فيما كانت المباراة الثانية أمام سموحة وفاز بها الأهلي بهدف نظيف، ثم أصيب بتمزق في الرباط الصليبي.