رياضة | توتي يكشف سبب تفريط روما في محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 1 مايو 2020 05:35 مساءً - انت الان تقراء خبر توتي يكشف سبب تفريط روما في محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث فرانشيسكو توني أسطورة روما الإيطالي عن سبب رحيل محمد صلاح عن ذئاب العاصمة الإيطالية إلى ليفربول الإنجليزي.

وقال توتي في بث مباشر عبر حسابه على "إنستجرام"، اليوم الجمعة: "إدارة روما قررت بيع صلاح إلى ليفربول، بسبب حاجة النادي إلى انتعاشة مالية قوية، مما جعله يفرط في بعض النجوم".

وأشار نجم روما السابق "الإمبراطور" توتي إلى أن قرار انتقال صلاح إلى ليفربول كان اقتصاديا بامتياز، وبعيد تماما عن أي محاولات من اللاعب أو وكيل أعماله.

يذكر أن محمد صلاح (27 عاما) انتقل من روما إلى ليفربول صيف 2017، مقابل 40 مليون يورو.