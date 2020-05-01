رياضة | بسبب ديبالا.. رونالدو يرفض العودة لـ إيطاليا

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 1 مايو 2020 05:35 مساءً - انت الان تقراء خبر بسبب ديبالا.. رونالدو يرفض العودة لـ إيطاليا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض المهاجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو العودة لايطاليا في الفترة الحالية لانضمام لنادية يوفنتوس بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكان جوزيبي كونتي رئيس الوزراء الإيطالي قد قرر إلزام جميع الاتحاد الرياضية بوقف النشاطات الجماهيرية بسبب تفشي وباء كورونا في البلاد وحرصا على سلامة الاعبين وجماهير المسابقة بعد إصابة مئات الأفراد بالفيروس الخطير داخل إيطاليا.

وفي سياق متصل ذكرت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن المسئولين عن كرة القدم في إيطاليا يدرسون بشكل جدي إلغاء مسابقة الدوري الإيطالي لنسخة هذا العام بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد وفرض الحجر الصحي على جميع المواطنين عقب ارتفاع أعداد المصابين بالوباء المستجد.

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وكان وزير الرياضة الايطالي قد سبق وأعلن عودة التدريبات الفردية في الثامن من مايو المقبل، على أن تستأنف الجماعية في 18 من الشهر ذاته.

وأوضحت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية أن المهاجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس لا يريد العودة لإيطاليا في الوقت الحالي بسبب إصابة زميله ديبالا بفيروس كورونا المستجد.

وأضافت الصحيفة كريستيانو قلق بشأن استمرار إصابة ديبالا بفيروس كورونا، والذي أشارت تقارير صحفية مؤخرا أن نتيجة اختبار الفيروس للاعب الأرجنتيني مازالت إيجابية، رغم أنه لا يعاني من أعراض.

تفشي فيروس كورونا في إيطاليا أصبح خطراً يعدد أيام الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو مع فريقه يوفنتوس خاصة بعد إصابة زميله دانييلي روجاني بالوباء واحتمالات إلغاء مسابقة الكالتشيو حيث ربطت تقارير صحفية إيطالية بين الحجر الصحي ومستقبل كرة القدم في السيدة العجوز وبين رحيل الدون الذي يرغب في مواصلة تحطيم مزيد من الأرقام القياسية داخل المستطيل الأخضر فهل يعجل الخطر العالمي رحيل صاحب الـ34 عام أم تنجح منظمة الصحة العالمية في القضاء على الفيروس نهائيا ؟