رياضة | لدغته في مرمى فيورنتينا.. ديل بييرو يختار أجمل أهدافه

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 1 مايو 2020 05:35 مساءً - انت الان تقراء خبر لدغته في مرمى فيورنتينا.. ديل بييرو يختار أجمل أهدافه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص نجم الكرة الإيطالية السابق وأسطورة يوفنتوس ، أليساندرو ديل بييرو على اختيار واحد من أهم أهدافه خلال مسيرته، حيث جاء هذا الهدف في شباك فيورنتينا عام 1994.

وقال ديل بييرو في بث مباشر على "إنستجرام": "لدي ما لا يقل عن 100 هدف مفضل، ناهيك عن باقي الأهداف التي سجلتها في مسيرتي والتي بلغت 290 هدفا".

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وتابع بطل العالم مع منتخب إيطاليا في 2006: "ولكن أفضل هدف في مسيرتي سجلته في شباك فيورنتينا. لقد كان هدفا غير عادي، كانت تلك المباراة مهمة بالنسبة لنا، قلبنا النتيجة وفزنا في الأنفاس الأخيرة".

وسجل ديل بييرو (45 عاما)، هدفا لا ينسى في شباك فيورنتينا، في المباراة التى جمعت الفريقين في موسم 1995/1994 وانتهت بفوز "البيانكونيري" 3-2، ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

واستلم ديل بييرو تمريرة رائعة داخل منطقة الجزاء من الجانب الأيسر، وسددها مباشرة بوجه قدمه اليمنى، لتمر الكرة من فوق الحارس وتتهادى إلى شباكه.