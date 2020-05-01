رياضة | طلب صادم حول استكمال بطولة الدوري

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 1 مايو 2020 05:35 مساءً - انت الان تقراء خبر طلب صادم حول استكمال بطولة الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري محمد مصيلحي، أن 13 نادياً طالبوا بعدم استكمال مسابقة الدوري بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وقال مصيلحي في تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورتس اليوم الجمعة، إن هناك "جروب واتس آب" عليه رؤساء الأندية الـ18 المشاركين في مسابقة الدوري المصري.

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وأضاف أن هناك 13 نادياً يرون صعوبة استكمال المسابقة بسبب أمور عدة تحتاج إلى اجتماعات مع رئيس اتحاد الكرة المصري ووزير الرياضة للنقاش حولها لاتخاذ القرار النهائي فيها.

وأوضح أن الأمور صعبة في الفترات القادمة، ولا بد من التشاور والحصول على موافقة الأندية قبل حسم مصير الدوري.

وشدد على أن الأندية ستواجه أزمة في عودة لاعيبها المحترفين الذين غادروا إلى بلادهم حال استكمال الدوري المصري.