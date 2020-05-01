رياضة | لاعبو الدوري الإنجليزي خائفون من استئناف المباريات

أكد سيرخيو أجويرو نجم مانشستر سيتي الإنجليزي أن غالبية لاعبي البريميرليج لديهم تخوف كبير من استئناف المباريات بسبب تفشي وباء كورونا.

وتأمل رابطة الدوري الإنكليزي في معاودة النشاط في 8 حزيران/يونيو ما يستدعي عودة اللاعبين إلى التدريبات في 18 أيار/مايو وهذا ما سيتم بحثه خلال اجتماع الأندية الجمعة.

وجاء كلام أغويرو في مقابلة مع شبكة "ال شيرينغيتو" وقال "أغلبية اللاعبين خائفين لأن لديهم أطفال وعائلات".

وأضاف: "أنا خائف لكني أعيش مع صديقتي ولا أتواصل مع أشخاص آخرين، أمارس الحجر الصحي في منزلي والشخص الوحيد الذي يمكن أن أنقل العدوى إليه هي صديقتي".

وتابع: "يقولون بأن بعض الأشخاص يمكن أن يكونوا مصابين (بفيروس كورونا) من دون أن تظهر عليهم العوارض وبالتالي يمكن أن ينقلوا العدوى إليك، ربما أعاني من هذا المرض ولا أدري".

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وتوقف الدوري الإنكليزي في 13 ايار/مايو بسبب تفشي وباء "كوفيد-19"، لكن الأندية مصممة على إكمال الموسم وخوض المباريات الـ92 المتبقية.

وكشف أغويرو بأن زملاءه سيكونون: "مشدودي الأعصاب وشديدي الحرص" عندما يعودون إلى العمل.

وأضاف: "آمل في إيجاد لقاح في أسرع وقت ممكن لكي ننتهي من هذا الأمر".

وكان قائد مانشستر يونايتد السابق غاري نيفيل أعرب عن قلقه إزاء صحة لاعبي الدوري الإنكليزي في حال العودة السريعة إلى المنافسات بعد رفع الإغلاق التام المفروض في بريطانيا بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقال الدولي الانكليزي السابق الاربعاء "قال رئيس اللجنة الصحية في الفيفا (البلجيكي ميشال دهوغ) إنه لا يجب العودة إلى كرة القدم قبل أيلول/سبتمبر، أعتقد أنه في حال لم يكن قراراً مرتبطاً بالاقتصاد، لن تعود كرة القدم لأشهر عدة".

وتابع "يقوم الناس الآن بتقييم المخاطر، كم شخص يجب أن يموت وهو يلعب كرة القدم في الدوري الممتاز قبل أن يصبح الوضع مريراً؟ واحد؟ لاعب واحد؟ أو أن يذهب أحد الموظفين إلى العناية المركزة؟ ما هي المخاطر التي يجب أن نتحملها؟ النقاش هو اقتصادي بحت".