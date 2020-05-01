رياضة | بيل يلمح للرحيل إلى الدوري الأمريكي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 1 مايو 2020 05:35 مساءً - انت الان تقراء خبر بيل يلمح للرحيل إلى الدوري الأمريكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد الويلزي جاريث بيل نجم ريال مدريد الإسباني بالدوري الأمريكي وأكد أنه مستمر في التطور كما كشف أن ثنائي ريال مدريد الكرواتي لوكا مودريتش والألماني توني كروس هما أقرب لاعبي الملكي إليه.

وقال بيل في تصريحات صحفية لوسائل الإعلام:"الدوري الأمريكي؟ إنه دوري آخذ في الارتفاع ويستمر في التطور ويريد العديد من اللاعبين القدوم إلى الدوري الأمريكي الآن وهو بالتأكيد شيء يثير اهتمامي".

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وأضاف:"أحب الذهاب إلى لوس أنجلوس في إجازة، ألعب الكثير من الجولف عندما أكون هناك ".

وتابع:"في مدريد أتحدث كثيرًا مع لوكا مودريتش، لقد كنا بالفعل في توتنهام لمدة 5 سنوات و7 سنوات أخرى هنا في ريال مدريد، لدي توافق كبير مع لوكا".

واختتم بيل تصريحاته قائلاً:"أتحدث كثيرًا مع توني كروس، أتوافق مع الجميع تقريباً ولكن إذا قلت الحقيقة على وجه التحديد سيكون توافقي مع كروس ومودريتش".