رياضة | دعوة أمام المحكمة بعد إلغاء الدوري الهولندي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 1 مايو 2020 05:35 مساءً - انت الان تقراء خبر دعوة أمام المحكمة بعد إلغاء الدوري الهولندي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم فريقان هولنديان يلعبان في دوري الدرجة الثانية، دعوى أمام المحكمة بعد قرار الاتحاد الهولندي لكرة القدم، بإلغاء الدوري هذا الموسم، وذلك لأنه لن يكون بوسعهما الصعود إلى دوري الدرجة الأولى بعد إلغاء الصعود والهبوط.

وستعقد محكمة أوترخت جلسة استماع شفوية يوم 8 مايو(أيار) المقبل.

وقالت المحكمة في بيان لها إن "العملية القانونية ستتخذ شكل محاكمة سريعة؛ وسيعلن القاضي، الذي لديه سلطة إتخاذ إجراءات احترازية، قراره في غضون أسبوعين على أقصى تقدير".

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وقال نادي كامبور الهولندي في بيان له "الدماء والعرق والدموع التي سالت لمدة عام ستذهب هباء، وهذا أمر لا يمكن تحمله. نعتقد أننا مدينون للاعبينا والجهاز الفني والموظفين والمشجعين والرعاة بتحدي هذا القرار غير العادل".

ويحتل كامبور ودي جرافشاب المركزين الأول والثاني في دوري الدرجة الثانية الهولندي برصيد 66 و62 نقطة على التوالي، مما يمنحهم حق الترقية إلى الدوري الهولندي.

كان الاتحاد الهولندي لكرة القدم قد أعلن الجمعة الماضية إلغاء موسم الدوري المحلي 2019-2020 دون تحديد هوية البطل وتأهل الفرق أصحاب المراكز الأول للدوريات الأوروبية، وذلك بسبب الأزمة الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).