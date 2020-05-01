رياضة | تفاصيل الحكم بحبس لاعب الزمالك الهارب

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 1 مايو 2020 05:35 مساءً - انت الان تقراء خبر تفاصيل الحكم بحبس لاعب الزمالك الهارب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه التونسي حمدي النقاز لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، أزمة خلال الساعات الماضية، بعد حبسه.

وأصدرت المحكمة الابتدائية في تونس، حكمًا بحبس اللاعب لمدة أربع أشهر وغرامة 100 دينار، بعدما تعدى على رجل أمني خلال فترات الحظر.

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ومن المنتظر أن يقدم النقاز استئنافًا خلال الأيام المقبلة من أجل الخروج من محبسه المتواجد به حاليًا، حيث قام الاتحاد التونسي، بإعلان تخصيص قضاه للدفاع.

وكان حمدى النقاز قرر الرحيل عن صفوف نادى الزمالك فى سبتمبر الماضى بعدما فسخ تعاقده من طرف واحد، بسبب عدم تقاضيه مستحقاته المالية.