رياضة | فايلر يوافق على رحيل "مارسيلو"

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 1 مايو 2020 05:35 مساءً - انت الان تقراء خبر فايلر يوافق على رحيل "مارسيلو" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فتح السويسري فايلر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي باب الرحيل أمام الظهير الإيسر للأحمر في الصيف المقبل.

ورحب فايلر بخروج حسين السيد لاعب الفريق المعار لنادي الصفاقسي التونسي للبيع في الصيف المقبل وعدم عودته من جديد للفريق.

ورجح فايلر كفة محمود وحيد ظهير أيسر الفريق على حسين السيد، حيث رفض المدرب السويسرى إعارة محمود وحيد ليكون بجانب التونسى على معلول فى هذا المركز.

ودخلت ثلاثة أندية في محلية في مفاوضات مع حسيد السيد للتعاقد معه بعد رغبة فايلر في خروجه من النادي.