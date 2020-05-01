رياضة | صراع محتدم بين آرسنال وميلان على ضم نجم ريال بيتيس

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 1 مايو 2020 05:35 مساءً - انت الان تقراء خبر صراع محتدم بين آرسنال وميلان على ضم نجم ريال بيتيس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن آرسنال الإنجليزي دخل في سباق الصراع على التعاقد مع الفرنسي نبيل فقير نجم ريال بيتيس ومنتخب فرنسا.

وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأن ميلان يمتلك رغبة قوية في التعاقد مع نجم المنتخب الفرنسي والذي يعتبر من أولويات آرسنال في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن فقير يخوض موسمه الأول مع ريال بيتيس قادمًا من أوليمبيك ليون الفرنسي وخاض مع الفريق الإسباني 23 مباراة، سجل خلالهم 7 أهداف وصنع 6 أهداف أخرى.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن نبيل فقير صاحب الأصول الجزائرية يبلغ من العمر 26 عامًا وأنه كان مشاركا في منتخب فرنسا الذي فاز بكأس العالم 2018 والاي أقيمت في روسيا.