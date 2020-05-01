رياضة | بعد موافقة فايلر.. الأهلي يتجه لحسم صفقة هجومية

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 1 مايو 2020 05:35 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد موافقة فايلر.. الأهلي يتجه لحسم صفقة هجومية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتجه إدارة الأهلي إلى الكونغو من أجل الحصول على صفقة هجومية في فترة الانتقالات الصيفية القادمة بعد الحصول على رأي المدير الفني رينيه فايلر.

وذكرت صحيفة كيك اوف العالمية أن الأهلي دخل في مفاوضات مع جاكسون موليكا نجم مازيمبي الكونغولي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وأكدت الصحيفة العالمية أن الأهلي قدم عرضا تبلغ قيمته 2.5 مليون دولار من أجل التعاقد مع موليكا في الصيف المقبل على أن يكون راتب موليكا مع الأهلي مليون دولار سنويًا.

وكشفت الصحيفة العالمية أن موليكا حتى تلك اللحظة لم يحسم موقفه خاصة وأنه يبحث عن الإحتراف في أوروبا خاصة بعد أن علم بوجود اهتمام من أحد الأندية في فرنسا.

وأشارت الصحيفة العالمية إلى أن موليكا تألق مع مازيمبي الكونغولي في الفترة الماضية خاصة في آخر موسمين من بطولة دوري أبطال أفريقيا.