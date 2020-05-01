رياضة | نجم برشلونة مطلوب في الدوري الأرجنتيني



وأكدت صحيفة سبورت الإسبانية أن سان لورينزو الأرجنتي

ني يخطط للتعاقد مع النجم الأوروجواياني البالغ من العمر 33 عامًا.



وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن نائب رئيس سان لورينزو كان قد إلتقى بلويس سواريز في العام الماضي ومنحه قميص النادي وعضويته وصرح إنه يحلم بضم سواريز.



وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن عقد لويس سواريز مع برشلونة ينتهي في صيف 2021 وعلى الرغم من أن برشلونة يسعى للتعاقد مع لاوتارو مارتينيز إلا أنه يرغب في استمرار سواريز مع الفريق.



وذكرت الصحيفة الإسبانية أن لويس سواريز يلعب مع برشلونة منذ عام 2014 بعد أن تألق مع كلا من ليفربول الإنجليزي وآياكس أمستردام الهولندي بالإضافة إلى أندية أخرى.