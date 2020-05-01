رياضة | الزمالك يرد على رحيل كارتيرون

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 1 مايو 2020 05:35 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يرد على رحيل كارتيرون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك المصري أمير مرتضى منصور، أن المدير الفني للفريق باتريس كارتيرون مستمر للموسم المقبل.

وقال أمير مرتضى في تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورتس اليوم الجمعة، إن تجديد تعاقد كارتيرون أمر يحتاج إلى وقت قليل ولكن هناك موافقة بين الطرفين.

وأضاف: "كارتيرون متواجد معنا الموسم القادم، وتجديد تعاقده سيكون خلال أيام بسيطة".

وأوضح أن "المغربي أشرف بن شرقي مازال فى عقده موسميين و فرجاني ساسي يتبقي فى عقده موسم مع الزمالك".