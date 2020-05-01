رياضة | 13 ناد يُطالب بإلغاء الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 1 مايو 2020 05:35 مساءً - انت الان تقراء خبر 13 ناد يُطالب بإلغاء الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب13 نادياً في الدوري المصري بعدم استكمال مسابقة الدوري بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.



وقال محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري في تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورتس اليوم الجمعة، إن هناك "جروب واتس آب" عليه رؤساء الأندية الـ18 المشاركين في مسابقة الدوري المصري.

وأضاف أن هناك 13 نادياً يرون صعوبة استكمال المسابقة بسبب أمور عدة تحتاج إلى اجتماعات مع رئيس اتحاد الكرة المصري ووزير الرياضة للنقاش حولها لاتخاذ القرار النهائي فيها.

وأوضح أن الأمور صعبة في الفترات القادمة، ولا بد من التشاور والحصول على موافقة الأندية قبل حسم مصير الدوري.