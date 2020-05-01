رياضة | بايرن ميونخ يجدد محاولاته للتعاقد مع نجم مانشستر سيتي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 1 مايو 2020 05:35 مساءً - انت الان تقراء خبر بايرن ميونخ يجدد محاولاته للتعاقد مع نجم مانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن بايرن ميونيخ الألماني مازال يسعى من أجل التعاقد مع الألماني ليروي ساني نجم وجناح مانشستر سيتي الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت شبكة سكاي سبورتس البريطانية بأن بايرن ميونخ يخطط لدفع 60 مليون جنيه إسترليني فقط مقابل التعاقد مع ليروي ساني البالغ من العمر 24 عامًا.

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وأشارت الشبكة البريطانية إلى أن بايرن ميونخ كان قريبًا جدًا من التعاقد مع ليروي ساني في فترة الانتقالات الصيفية الماضية ولكن الإصابة الخطيرة التي تعرض لها النجم الألماني حالت دون إتمام الصفقة.

وأكدت الشبكة البريطانية أن هانز فيلك المدير الفني لبايرن ميونيخ أجرى إتصالاً بلغت مدته 30 دقيقة مع ليروي ساني لمناقشة انضمامه إلى الفريق البافاري في الصيف المقبل.

وكشفت الشبكة البريطانية أن ليروي ساني ينتهي عقده مع مانشستر سيتي الإنجليزي في صيف 2021 وأن النادي الإنجليزي سيضطر لبيعه في الصيف المقبل بدلاً من رحيله بشكل مجاني عقب نهاية الموسم المقبل.