رياضة | جيسوس يحسم مصيره مع فلامنجو

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 1 مايو 2020 05:35 مساءً - انت الان تقراء خبر جيسوس يحسم مصيره مع فلامنجو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل البرتغالي جورجي جيسوس إلى البرازيل لحسم مستقبله بشكل نهائي مع فلامنجو البرازيلي، وذلك بعد توقف الدوري بسبب تفشي وباء كورونا



وصرح جيسوس للصحافيين من مطار لشبونة اليوم قبل صعود الطائرة متوجها العملاق اللاتيني: "لدي شهران لأقرر حياتي".

في محادثة أكثر هدوءاً من تلك التي أجراها عندما وصل إلى العاصمة البرتغالية قبل أكثر من شهر، عندما فقد أعصابه وقال للصحافيين، "كان عليكم أن تصابوا بكورونا"، أوضح المدرب أنه بعد فترة التوقف جراء تفشي الوباء يستعد لاستئناف العمل مع اللاعبين.

وحول انتهاء عقده مع فلامنجو في يونيو(حزيران) المقبل، ذكر جيسوس: "الآن كل شيء ممكن"، خاصة فيما يتعلق بالراتب، معتبرا أن تأثير كورونا يمكن أن يسبب تخفيض الأجور في قطاع كرة القدم. Advertisements

وتابع: في الوقت الحالي، ليس لدي أي مشروع آخر غير التزامي تجاه فلامنغو".

ورداً على سؤال حول مستقبل كرة القدم في عالم يعاني جراء كورونا، شدد البرتغالي على أنه حتى يكون هناك لقاح "سيتعين علينا معرفة كيفية التعايش مع الفيروس".