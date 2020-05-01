رياضة | الأهلي يقدم عرضًا لا يُقاوم لضم الصفقة الكبرى

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 1 مايو 2020 05:35 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يقدم عرضًا لا يُقاوم لضم الصفقة الكبرى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، للحصول على توقيع صفقة هجومية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت تقارير صحفية، أن الأهلي عاد للتفاوض مع جاكسون موليكا لاعب مازيمبي الكونغولي، تحسبًا مع بداية الموسم الجديد.

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وأوضحت صحيفة "كيك أوف الجنوب أفريقية"، أن إدارة الأهلي قدمت عرضاً كبيراً لإقناع إدارة النادي الكونغولي بالاستغناء عن خدمات المهاجم الشاب.

وأضافت الصحيفة: "الأهلي قدم عرضاً وصل إلى 2.5 مليون دولار من أجل الحصول على خدمات موليكا في الميركاتو الصيفي، فضلاً عن حصول اللاعب على راتب سنوي يصل إلى مليون دولار".

واختتمت: "اللاعب أبدى في وقت سابق رغبته في الخروج للاحتراف الخارجي، ولكن لم يقلل من شأن عرض الأهلي، وسيحسم موقفه مع نهاية الموسم الحالي".