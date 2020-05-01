رياضة | صراع بين آرسنال وميلان لضم مهاجم ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 1 مايو 2020 05:35 مساءً - انت الان تقراء خبر صراع بين آرسنال وميلان لضم مهاجم ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إن آرسنال يتقدم على ميلان في السباق للتعاقد مع مهاجم ريال مدريد لوكا يوفيتش.

سجل يوفيتش اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا 36 مرة في 75 مباراة مع إينتراخت فرانكفورت قبل الانتقال إلى برنابيو ، لكنه كافح من أجل ترك بصمته في مدريد.

Advertisements

تمكن المهاجم الصربي من تحقيق هدفين فقط في 24 مباراة لفريق زين الدين زيدان ، مما أدى إلى اقتراحات بأنه يمكن رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية.

كما أن نادي اي سي ميلان مهتم بالصفقة ، لكن وفقًا لsport ، فإن آرسنال على رأس قائمة الانتظار لضم يوفيتش.

سجل يوفيتش هدفه الأول لريال مدريد ضد ليجانيس في الدوري الأسباني في نهاية أكتوبر قبل أن يسجل هدفه الثاني ضد أوساسونا في 9 فبراير.