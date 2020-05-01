نجم يوفنتوس باولو ديبالا يصاب بفيروس كورونا للمرة الرابعة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خضع النجم الأرجنتيني باولو ديبالا، لاعب وسط مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، لفحص للكشف عن فيروس كورونا المستجد، والذي جاء إيجابيا للمرة الرابعة على مدار شهر ونصف، مما أثار الشكوك حول صحة اللاعب.

ووفقا لـ”روسيا اليوم” نقلا عن صحيفة “توتوسبورت” الإيطالية، فقد أعلن يوفنتوس متصدر الدوري الإيطالي لكرة القدم، يوم 21 مارس الماضي، عن إصابة نجمه باولو ديبالا بعدوى فيروس كورونا المستجد “Covid-19”، وبعدها أصدر اللاعب بيانا بنفسه أكد خلاله أنه وصديقته أوريانا قد أصيبا بالعدوى، وأنه سيبدأ مرحلة التعافي بالحجر الصحي في منزله.

اللاعب يبدو أنه استغرق وقتا أكثر من اللازم للتعافي، إلا أن جيوفاني دي بيري رئيس قسم الأمراض المعدية في مستشفى “أميديو دي سافويا” في مدينة تورينو فسر الأمر قائلا: الأمر طبيعي، المدى الزمني للتعافي يتراوح بين 8 إلى 37 يوما، مع متوسط يبلغ 20 يوما، لكن هناك مرضى يمر عليهم شهرين قبل أن تتحول فحوصاتهم إلى سلبية.

الطبيب الإيطالي أضاف: لذلك حالة ديبالا ليست ظاهرة غريبة، إنها تحدث أكثر مما يتصور البعض، وبنسبة 20% من الحالات المصابة، يشعرون أنهم بخير لكن الفيروس يظل في جسدهم، وفي بعض الأحيان لا يمكن إخراجهم من المستشفى، لأن منازلهم لا يمكن أن يتم فيها تطبيق إجراءات الحجر الصحي.