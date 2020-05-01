نيمار دا سيلفا يتابع ممثلة وملكة جمال عربية.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
أقدم النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب وسط مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي حاليا، على متابعة الحساب الرسمي في موقع التواتصل الاجتماعي “إنستجرام” للممثلة اللبنانية - الكندية الحسناء، سينتيا صموئيل.
الحسناء اللبنانية البالغة من العمر 24 عاما بدورها قامت بمتابعة حساب اللاعب نيمار في “إنستجرام”، الأمر الذي أثار جدلا بين المتابعين، حيث تعد سينتيا أول ممثلة عربية يتابعها نيمار، المعروف بمغامراته الكثيرة خارج المستطيل الأخضر.
نيمار دا سيلفا لاعب فريق برشلونة الإسباني سابقا، والبالغ من العمر 28 عاما، يقضي فترة الحجر الصحي المفروض للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، في بالبرازيل.
يذكر أن سينتيا فازت بلقب الوصيفة الأولى لملكة جمال لبنان، فاليري أبو شقرا، ومثلت لبنان في مسابقة “ملكة جمال الكون” لعام 2015.
كما لمع نجمها كممثلة في المسلسل اللبناني “بيروت سيتي” عام 2018، كما شاركت في مسلسل “خمسة ونص” عام 2019 تلتها بالعديد من الأعمال الفنية الأخرى.
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