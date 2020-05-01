رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
لقي لاعب نادي “إندبندنتي” فريق الدرجة الرابعة البرازيلي لكرة القدم كايو سيلفا، البالغ من العمر 21 عاما، مصرعه بشكل مأساوي نتيجة تلقيه صعقة كهربائية.
ووفقا لما ذكرته صحيفة “The Sun”، فقد أطلق كايو سيلفا طائرة ورقية في الهواء في مدينة سان باولو، فاصطدمت الطائرة بخط التوتر الكهربائي، وتلقى اللاعب على إثر ذلك صعقة مميتة.
كايو سيلفا كان يجيد تنفيذ الركلات الحرة، وأحرز 6 أهداف في 22 مباراة هذا الموسم، بالرغم من أنه يلعب في مركز الدفاع.
كانت هذه تفاصيل خبر طائرة ورقية تتسبب في مصرع لاعب برازيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.