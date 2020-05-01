طائرة ورقية تتسبب في مصرع لاعب برازيلي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

لقي لاعب نادي “إندبندنتي” فريق الدرجة الرابعة البرازيلي لكرة القدم كايو سيلفا، البالغ من العمر 21 عاما، مصرعه بشكل مأساوي نتيجة تلقيه صعقة كهربائية.

ووفقا لما ذكرته صحيفة “The Sun”، فقد أطلق كايو سيلفا طائرة ورقية في الهواء في مدينة سان باولو، فاصطدمت الطائرة بخط التوتر الكهربائي، وتلقى اللاعب على إثر ذلك صعقة مميتة.

كايو سيلفا كان يجيد تنفيذ الركلات الحرة، وأحرز 6 أهداف في 22 مباراة هذا الموسم، بالرغم من أنه يلعب في مركز الدفاع.