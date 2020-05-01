الامارات | لماذا رفض فالكاو عرض الهلال السعودي؟

شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا رفض فالكاو عرض الهلال السعودي؟ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف البرتغالي خورخي مينديز وكيل أعمال اللاعب الكولومبي رادوميل فالكاو سر رفض الاخير الانتقال إلى صفوف الهلال السعودي.

وقال مينديز في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" السعودية نقلاً عن شبكة "آر سي إن" الكولومبية إن "فالكاو بذل الكثير من الجهد من أجل ارتداء قميص غلطة سراي وأن اللاعب الكولومبي سعيد في ناديه الحالي ولا يخطط لترك النادي لذلك لا ينوي النظر للعروض المقدمة من أجله، وهو باقٍ معه حتى نهاية عقده في 2022".

وكان الهلال قدم عرضاً كبيراً لضم فالكاو مع امكانية الموافقة على عقد صفقة تبادلية تشهد انضمام الفرنسي بافتيمي غوميز للنادي التركي مقابل التعاقد مع لاعب أتلتيكو مدريد وموناكو ومانشستر يونايتد السابق رادميل فالكاو.



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