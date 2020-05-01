الامارات | أندية الدوري الانجليزي تناقش استئناف النشاط وسط ضغوطات صحية ومالية

شكرا لقرائتكم خبر عن أندية الدوري الانجليزي تناقش استئناف النشاط وسط ضغوطات صحية ومالية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تجري اندية الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم نقاشات اليوم الجمعة حول كيفية إنهاء الموسم الحالي، في الوقت الذي أعلن فيه مهاجم مانشستر سيتي الأرجنتيني سيرخيو أغويرو ان اللاعبين خائفون من استئناف اللعب بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتواجه اندية النخبة خسائر تقدر بحوالي مليار جنيه استرليني (1.25 مليار دولار) في حال لم يستكمل الموسم بسبب تفشي وباء "كوفيد-19".

ومن شأن خوض المباريات ال92 المتبقية تقليص حجم الخسائر وبالتالي تحاشي اعادة مئات الملايين الى شركات النقل.

ويقف ليفربول بقيادة مدربه الالماني يورغن كلوب قاب قوسين او ادنى من انتزاع اللقب للمرة الاولى منذ 30 عاما، اضافة لمشاكل عدة يجب حلها بينها التأهل الى دوري ابطال اوروبا ومسألة هبوط الاندية.

ويواجه الدوري الممتاز ايضا صعوبات لوجستية ضخمة في محاولته للعودة الى النشاط الذي توقف في 13 مارس بسبب تفشي وباء "كوفيد-19"، علما ان بريطانيا تعتبر من اكثر الدول من حيث عدد الاصابات.

وقال أغويرو في مقابلة مع شبكة "ال شيرينغيتو" الارجنتينية "بطبيعة الحال، اغلبية اللاعبين خائفين لان لديهم اطفال وعائلات".

واضاف "اذا عدنا، انا واثق من ان الجميع سيكونون مشدودي الاعصاب في اللجظة التي سيشعر فيها احد الاشخاص بأنه مريض وسيقول "ما الذي يجري هنا؟".

وسيواجه اللاعبون الغياب لاسابيع عدة عن عائلاتهم حيث سيخضعون للحجر الصحي في الفنادق وقال مهاجم برايتون المخضرم غلين موراي في هذا الصدد "آمل الا نصل الى هذا السيناريو. الامر صعب المنال، ان تمضي 8 اسابيع بعيدا عن عائلتك هو مهمة كبيرة".

كما وصف موراي فكرة ارتداء اللاعبين لكمامات اثناء المباريات بانها "مهزلة".

من جهتها، قالت طبيبة نادي تشلسي السابقة البرتغالية ايفا كارنيرو لشبكة "بي بي سي" "اذا عاودت كرة القدم نشاطها، فان اجراء الفحوصات سيكون في غاية الاهمية مع ضرورة اجراء جرعات اضافية من التدريبات".

وحذرت "يحتاج الامر الى (اكتشاف) حالة واحدة لكي يصبح كل شيء في مهب الريح".

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