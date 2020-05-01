الامارات | الدعيع يكشف عن أخطر مهاجم عالمي واجهه.. ويختار أسطورته السعودية

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال حارس المرمى السابق بنادي الهلال والمنتخب السعودي محمد الدعيع أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هو أصعب منافس واجهه خلال مسيرته الكروية.

وقالت صحيفة «سبورت» السعودية نقلاً عن حوار أجرته إذاعة «يو اف ام» مع الدعيع، قوله: «أصعب لاعب واجهته كان كريستيانو رونالدو، رغم لعبي ضد نجوم مثل الظاهرة رونالدو وزيدان وهنري، ولكن كريستيانو يمتلك جميع المواصفات من سرعة غير عادية ومهارة وتهديف مميز بالرأس والقدمين».

وعن العروض التي حصل عليها قبل الاعتزال، قال النجم المونديالي الدعيع: «تلقيت العديد من العروض الأوروبية أبرزها من نادي مانشستر يونايتد وغلطة سراي وأياكس الهولندي، ورفضت التوقيع من أجل الأمير فيصل بن فهد رحمه الله».

وتابع: «لستُ أسطورة، الأسطورة لا يتكرر نهائيًا، ربما أكون نجمًا سابقًا، هذا ليس تواضع بل حقيقة، والأفضل في تاريخ الكرة السعودية الثنائي، ماجد عبد الله، ويوسف الثنيان، ولن يأتي مثلهما مرة أخرى». تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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