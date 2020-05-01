شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يقترب من تجديد عقد باتريس كارتيرون.. والإعلان خلال ساعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توصل مجلس إدارة الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، لاتفاق نهائى مع الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، لتجديد عقده لمدة موسم جديد، خصوصاً أن تعاقده مع الزمالك ينتهى بنهاية الموسم الحالى.

وأعلن أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بالفريق، عن قيام كارتيرون بتجديد عقده خلال الساعات القليلة المقبلة، بعدما تم الاتفاق على كافة التفاصيل المتعلقة بالتعاقد.

وأشار أمير إلى أن الاتفاق مع كارتيرون تم خلال رحلة الفريق فى تونس، عقب الانتهاء من مواجهة الترجى التونسى، فى إياب دور الثمانية لدورى المجموعات لدورى رابطة الأبطال الإفريقى، وتم الاتفاق وقتها على التجديد، وكافة التفاصيل، وأن ظروف توقف النشاط كإجراء احترازى لمواجهة فيروس كورونا، هى التى أدت إلى إرجاء الحديث فى هذا الأمر، وأوضح أن جلسة التفاوض لم تستغرق كثيراً من الوقت، نظراً لرغبة الطرفين فى استمرار التعاقد فى ظل المستوى المتميز، الذى وصل إليه الفريق، وأدى إلى فوزه ببطولتى السوبر الإفريقى فى الدوحة على حساب الترجى التونسى، والمحلى فى أبوظبى، على حساب النادى الأهلى، فضلاً عن بلوغ الفريق المربع الذهبى لدورى الأبطال، بعدما تغلب بمجموع المباراتين على فريق الترجى التونسى. كان كارتيرون قد أعلن رفضه مجرد مناقشة فكرة رحيله عن الفريق للتدريب فى الدوريات الخليجية، بسبب رغبته فى الاستمرار مع الزمالك، لمواصلة حصد البطولات، بعدما نجح فى تحقيق الفوز ببطولتين فى أول موسم له مع الفريق.

وينتظر أن يبدأ كارتيرون فى كتابة تقريره عن الفترة المنتهية، لرفعه لمجلس الإدارة، لتحديد احتياجات الفريق خلال الفترة المقبلة، سواء فى العناصر التى يرغب فى ضمها لتدعيم الصفوف بها، أو اللاعبين المعارين، والذى طلب مجلس الإدارة ضرورة تحديد موقفه النهائى منهم، فضلاً عن حسمه للأسماء التى سيتم تصعيدها من قطاع الناشئين، لضخ دماء جديدة للفريق للاستفادة منهم خلال الفترة المقبلة، خصوصاً أن قطاع الناشئين بالنادى يضم العديد من العناصر المتميزة، التى ستكون إضافة كبيرة للفريق.

الزمالك يسعى لتدعيم صفوفه بصفقات مميزة

وطلب كارتيرون من الجهاز الطبى للفريق إعداد ملف طبى لكل لاعب، يتضمن القياسات الخاصة به لتحديد احتياجات كل لاعب خلال الفترة المقبلة، خصوصاً فى ظل ابتعاد اللاعبين عن التدريبات طوال الفترة المنقضية، واكتفائهم بالتدريبات الفردية فى منازلهم، مما سيتطلب جهودا كبيرة لإعادة اللاعبين لحالتهم الفنية والبدنية التى كانوا عليها قبل توقف النشاط.

من ناحية أخرى، شدد مرتضى منصور على أنه اكتفى بإعلان خصم نصف مليون جنيه من كل لاعب ظهر فى برنامج «رامز مجنون رسمى»، متوعداً بتغليظ العقوبات على اللاعبين المخالفين، فى حالة تكرار الظهور فى مثل هذه البرامج خلال الفترة المقبلة.

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