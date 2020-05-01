شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الجناينى ترضخ لضغوط الحكام وتصرف المستحقات المتأخرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى صرف المستحقات المالية المتأخرة لحكام مباريات الدورى الممتاز التى تقدر بـ7 ملايين و255 ألف جنيه بعدما هدد الحكام بعدم إدارة المباريات فى حالة عودتها وفقا لقرار الدولة بعد أن توقفت الأنشطة الرياضية بسبب انتشار فيروس كورونا فى أنحاء العالم.

ووفقا لأحد الحكام الدوليين، طلب عدم نشر اسمه، فإن الحكام هددوا كلًّا من عمرو الجناينى رئيس اللجنة، ومحمد فضل عضو اللجنة المؤقتة، بعدم إدارة المباريات بسبب تقاعس اللجنة عن تنفيذ طلباتهم خلال الفترة الماضية بعدم صرف مستحقاتهم المتأخرة، وأشار المصدر إلى أن الجلسة التى عقدها عدد من الحكام مع مسؤولى الجبلاية خلال الفترة السابقة كانت وراء رضوخ اللجنة المؤقتة بالإعلان عن صرف المستحقات فى الساعات الماضية.

من جهة أخرى استقرت اللجنة المؤقتة على إقامة دعوى قضائية للمطالبة بفسخ عقد الشركة الراعية بسبب عدم سدادها مبلغا يصل إلى 89 مليون جنيه قيمة مستحقات متأخرة، ووفقا لمصدر مسؤول داخل اتحاد الكرة فإن الجلسة تحددت خلال شهر يونيو المقبل.

فى شأن آخر ينتظر اتحاد الكرة رد وزارة الرياضة بشأن تحديد موعد استئناف بطولة الدورى الممتاز خلال الفترة المقبلة بعد التصور الذى أرسله الجبلاية خلال الفترة الماضية لعرضه على الدكتور أشرف صبحى، وزير الرياضة لاتخاذ القرار النهائى بشأن استئناف البطولة من عدمه.