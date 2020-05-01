شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب نفسى يكشف فوائد إقامة المباريات بدون جمهور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أبدى الطبيب النفسى الشهير النمساوى راينهارد هالر، تأييده لمقترح استئناف مباريات كرة القدم على أن تقام بدون حضور جماهير، قائلا إن ذلك سيكون جيدا لصحة اللاعبين ومعنويات المشجعين، خلال أزمة وباء فيروس كورونا المستجد. وقال هالر فى مقابلة لصحيفة «فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج» الألمانية، إنه لا يحب مصطلح «مباريات الأشباح» الذى يستخدم على نطاق واسع.

وأضاف: «من هم الأشباح؟ لاعبو كرة القدم، أم المشجعين غير المتواجدين أم أن هناك شىء يحوم فوق الاستاد الخالى؟». لكنه قال إن خيار إقامة المباريات بدون جمهور، هو جيد فى ضوء الظروف الحالية. وأضاف هالر «بالطبع كان الأفضل أن تحضر الجماهير، ولكن من حيث الاحتياجات النفسية، يمكن حتى للمباراة بدون جمهور أن تفعل الكثير». وقال الطبيب النفسى والاستشارى البالغ من العمر 68 عاما إن نسب عالية من العدوانية والإحباط تراكمت لدى الناس خلال أزمة وباء كورونا.

وأضاف أن إقامة المباريات بدون جماهير، ستشكل طريقة صحية للاعبين والمشجعين لبذل الطاقة وتوجيه مشاعرهم الجياشة. وذكرت مجلة «كيكر» الرياضية الألمانية، أن اختبارات إقامة المباريات بدون جمهور فى مسابقتى دورى الدرجتين الأولى والثانية لكرة القدم بألمانيا بدأت، وتعقد المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مؤتمرا عن بعد مع رؤساء وزراء الولايات، وسيكون الدورى الألمانى ضمن جدول الأعمال، ويأمل مسؤولو الكرة وجماهيرها فى أن يشهد المؤتمر نتائج إيجابية فيما يتعلق بعودة كرة القدم المتوقفة منذ منتصف مارس.