شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يكشف عن شرطه لبيع «كوتينيو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الكتالونية عن شرط برشلونة الوحيد لبيع نجمه البرازيلى فيليب كوتينيو، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويلعب كوتينيو هذا الموسم معارًا إلى بايرن ميونخ، ومن المقرر أن يعود إلى برشلونة بانتهاء الموسم، بعد قرار الفريق البافارى بعدم تفعيل بند أحقية الشراء.

وقالت الصحيفة إن إدارة نادى برشلونة اشترطت الحصول على 100 مليون يورو من أجل بيع كوتينيو، وإلا سيبقى مع الفريق الكتالونى فى الموسم المقبل.

وأوضحت أن برشلونة لا يفكر فى تخفيض هذا الرقم، خاصة بعد قدومه من ليفربول مقابل 160 مليون يورو، وعدم استفادة النادى منه كما كان متوقعًا.

وارتبط اسم كوتينيو بالعودة إلى البريميرليج من جديد، خاصة فى ظل وجود اهتمام من قبل ناديى تشيلسى وتوتنهام، إلا أن برشلونة لم يتلق عروضًا رسمية حتى الآن.

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