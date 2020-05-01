شكرا لقرائتكم خبر عن «يويفا»: «كورونا» قد يؤثر على مونديال 2022 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال لارس كريستر أولسون، عضو اللجنة التنفيذية بالاتحاد الأوروبى لكرة القدم (اليويفا) إن أزمة فيروس كورونا ربما تؤثر طويلا على جدول البطولات الدولية.

وأوضح أولسون أن هذا الارتباك قد يمتد حتى كأس العالم 2022 فى قطر.

ومن المفترض إقامة كأس العالم 2022 فى قطر فى الفترة من 21 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر.

وعن مدى تأثر جدول المباريات الدولية، قال أولسون: «أعتقد أنه ربما لعامين أو 3».

وتابع: «لو تطور الفيروس بشكل أكثر خطورة كما كان يحدث فبالتأكيد ستكون هناك مشكلة فى الجدول الدولى».

وأردف: «عندما تتأجل بعض البطولات من عام لآخر، ثم يأتى كأس العالم فى قطر فى منتصف الموسم الأوروبى يجب ضغط البطولات المحلية والدولية» و«لكن أعتقد أنه يجب انتظار ومعرفة مدى تأثر العمل».

وقال أولسون، وهو رئيس رابطة بطولات الدورى فى أوروبا، إن اليويفا يخطط لإكمال دورى الأبطال والدورى الأوروبى فى أغسطس. وأضاف: «لو كان ممكنا فأعتقد أنه سيكون أمرا جيدا لأن هذا يعنى أيضا حماية نزاهة الجزء الأخير من الموسم الحالى لكرة القدم على المستوى الدولى».

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واستدرك: «لكن بالتأكيد يجب اتخاذ القرار بشأن ذلك بنهاية مايو على أقل تقدير لأنه لن يكون من الممكن ضغط جدول المباريات وأيضا تأهل الأندية فى الموسم الجديد».