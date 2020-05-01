شكرا لقرائتكم خبر عن شروط صارمة لعودة التدريبات الجماعية بالدورى الإنجليزى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ميرور» الإنجليزية عن وثيقة تتضمن مجموعة من الشروط الصارمة من أجل عودة التدريبات الجماعية لفرق الدورى الإنجليزى، مشيرة إلى أن تلك الوثيقة سيتم طرحها فى اجتماع أندية البريميرليج المقبل، وسيتعين على الجميع الموافقة على شروطها قبل استئناف التدريبات الجماعية.

وأوضحت الصحيفة أن الوثيقة تضمن عدة شروط إجبارية منها ضرورة ارتداء قناعات طبية «كمامة»، وأيضا تعقيم الكرات وجميع المعدات المستخدمة فى التدريبات، وبعض من أجزاء الملعب مثل رايات الركنية وإطار المرمى.

وكذلك سيتعين اجتياز اللاعبين والموظفين لاختبار كورونا الذى سيجرى على جميع العناصر قبل استئناف التدريبات.

وتضمن الوثيقة منع تدليك اللاعبين إلا بموافقة طبيب الفريق، وسيتم تقسيم اللاعبين فى التدريبات الجماعية إلى مجموعات، ستضمن كل مجموعة 5 لاعبين فقط.

وكذلك سيتم ترك السوائل فى أماكن محددة فى الملعب وعدم تناقلها بين اللاعبين، وسيتم تحذير اللاعبين والموظفين من البصق على أرض الملعب.

فى نفس السياق، قال قائد الشرطة البريطانية لتأمين ملاعب كرة القدم، إن أى خطط لعودة منافسات اللعبة فى بريطانيا، تمثل تحديا لخدمات الطوارئ فى البلاد.

وتم إيقاف أنشطة كرة القدم فى بريطانيا منذ 13 مارس الماضى، بسبب أزمة تفشى فيروس كورونا المستجد، لكن رابطة الدورى الإنجليزى ستجتمع، لمناقشة مشروع أطلق عليه «مشروع العودة»، يهدف لاستئناف المنافسات فى شهر يونيو المقبل.

كانت رابطة الدورى أخبرت الأندية العشرين فى المسابقة، بأن الملاعب المعتمدة فقط هى التى ستقام عليها منافسات الدورى بدون حضور جماهيرى، لكن مارك روبرتس نائب رئيس الشرطة مازال يتوقع ظهور صعوبات.

وقال روبرتس: «أظن أنه ينبغى علينا جميعا النظر للخيارات المتاحة والتى تحتاجها المباريات ليتم إقامتها».

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وأضاف: «دعونا نلقى نظرة على كيفية إدارة المباراة، من المحتمل إقامتها فى ملاعب الأندية، لكن بالمثل يمكننا أن نرى فوائد للعب فى ملعب محايد وخاضع للرقابة خاصة من الجوانب الصحية».

وأوضح روبرتس أنه فى حال عودة المباريات من جديد، فإن الجماهير ربما تخرق قواعد التباعد الاجتماعى، عن طريق التجمع حول الملاعب.

وتابع روبرتس: «سيتعين على الأندية أن تبعث برسالة مفادها أنه حال تم إقامة المباريات، فإنها تحتاج إلى استمرار دعم الجماهير».

وقال: «سيكون من العدل أنه لو تسببت تجمعات الناس فى مشاكل للصحة العامة، فهذا ربما يعنى عدم استكمال المباريات».